"На Казанской набережной всех желающих угостили пряником, который вошел в Книгу рекордов России, как самый большой. Его вес составляет 143 кг, длина — 293 см", — говорится в сообщении.

9-10 сентября Тула отмечала 877 лет со дня основания. Праздничные мероприятия прошли на территории кремля, на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, улицах Металлистов и Менделеевской, Казанской и Пролетарской набережных. Завершили программу праздничный концерт и фейерверк.

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, а также открыт ему памятник возле кремля.

Печатные пряники формуются при помощи специальных досок. Формы для знаменитого лакомства испокон века вырезались из дерева лиственных пород, чаще всего из груши, березы, липы. Деревянная форма с рельефно углубленным узором накладывалась на тесто, и на нем отпечатывалось изображение.