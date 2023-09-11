«Правительство готовит большой пакет нормативных актов, регулирующих развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 1 сентября вступил в силу базовый федеральный закон о развитии туризма на ОПП. В развитие закона уже приняты шесть актов правительства. В частности, перечень капитальных и некапитальных объектов, разрешенных к размещению на территории национальных парков. До конца года обеспечим принятие еще восьми», — сказала она на совещании главы Кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Абрамченко подчеркнула, что задача правительства – соблюсти баланс интересов туристической отрасли и природоохранного блока.

«В документе четко определены права и обязанности инвесторов при осуществлении рекреационной деятельности. Еще в одном акте установлено содержание плана рекреационной деятельности в национальных парках. Это самый важный документ, поскольку на его основе будет осуществляться развитие туризма в конкретном парке. При разработке плана будут установлены территории, на которых допускается рекреационная деятельность, земельные участки, на которых возможно строительство, и определены допустимые к созданию объекты», — сообщила она.

Вице-премьер подчеркнула, что строительство любых объектов не будет осуществляться в заповедных и особо охраняемых зонах нацпарков. Для строительства гостиниц, санаториев, визит-центров, спортивных площадок, объектов питания, канатных дорог будут разработаны повышенные экологические требования, не допускающие, например, складирования отходов или сброса ненормативных стоков. Нормативное регулирование не позволит осуществлять при строительстве объектов сплошные рубки, а также строить жилые дома в уникальных природных комплексах.

«Разработка параметров плана рекреации конкретного нацпарка будет строго контролироваться Министерством природных ресурсов. Очень важно при развитии экологического туризма учитывать максимальную антропогенную нагрузку. Для этого специально ввели в законодательство термин «рекреационная емкость». Она будет определять предельно допустимую нагрузку на национальный парк и максимально возможное антропогенное воздействие без причинения ущерба особо охраняемой природной территории. Установлен порядок определения рекреационной емкости каждого национального парка и принципы расчета платы по инвестиционным соглашениям, а также правила проведения торгов на их заключение. Данная работа будет завершена до конца текущего года», — рассказала Абрамченко.

Как напомнил Мишустин, в России больше 60 национальных парков, и в них действует режим особой охраны, чтобы сберечь животный и растительный мир.

«Важно подходить комплексно к улучшению возможностей для отдыха и туризма в национальных парках и для создания новых рабочих мест. Важно подумать о том, как это сделать, сохраняя экологический баланс, но с учетом желания людей использовать уникальные возможности для отдыха, которые дает наша страна в каждом регионе. Все это нужно тонко сделать особенно сейчас, когда у нас очень большой спрос на внутренний туризм и внутренние путешествия», — подытожил премьер-министр.