"РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиничных комплексов высокого класса во Владивостоке, Калининграде и Кемерове. Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров", — отмечается в сообщении.

Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров. Во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове — 4 звезды. Планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.

Культурно-образовательные кластеры, в рамках которых планируется строительство гостиниц, включают музейные, выставочные и театрально-образовательные комплексы.