«Спрос со стороны туристов на посещение особо охраняемых природных территорий растет ежегодно. По итогам прошлого года количество их посетителей увеличилось на 40% и достигло 14 млн человек. На 1 сентября текущего года мы зафиксировали уже около 10 млн человек. В топ-5 самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса и Красноярские столбы, а также нацпарк «Приэльбрусье», — сказала она на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Вместе с развитием экологического туризма и созданием безопасных комфортных условий для пребывания на таких территориях мы должны обеспечить надежную защиту уникальных природных комплексов и минимизировать антропогенную нагрузку», — добавила Абрамченко.