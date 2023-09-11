Информации о возгорании поступила в понедельник в 01:26.

По прибытии первого подразделения наблюдалось открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.

"Пожар был оперативно ликвидирован. В результате возгорания сгорела кровля на площади 450 кв. метров, внутренняя отделка и имущество на площади 50 кв. метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные спасли троих человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и находилась без сознания. Еще 9 человек были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Виновный устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек и 13 единиц техники.

Ризоположенский монастырь основан в начале XIII века епископом Иоанном Ростово-Суздальским. Расположен в центре Суздаля.