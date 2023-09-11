Как подчеркивают в РСТ, Турция осенью остается лидирующим зарубежным направлением отдыха россиян.

«За семь месяцев этого года в Турции побывало 3,5 млн россиян. Август также дал хорошие цифры, на сентябрь-октябрь мы видим традиционно высокий спрос. Думаю, он поможет компенсировать майские и отчасти летние потери на направлении. Цены в это время все-таки ниже летних, а большой объем перевозки позволяет туроператорам делать интересные предложения», — сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, сезон в Турции в последние годы постоянно удлиняется и продолжается практически до ноября.

«Рассчитываем, что ближайшие месяцы покажут хорошую статистику по российскому турпотоку в эту страну. И по итогам мы выйдем на показатели прошлого года – 5,2 млн человек или даже превысим их», — сказал эксперт.

Член правления РСТ, заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour Владимир Каганер также настроен оптимистично.

«Цены в отелях Турции сейчас снижаются, отельеры предлагают хорошие скидки, и мы надеемся, что это выстрелит. Я также рассчитываю, что мы в итоге получим результат прошлого года. Возможно, с ростом в 10-15%».

Эксперт напомнил, что на волне исключительно удачного сезона 2022 года Турция рассчитывала принять в этом году 6-7 млн наших туристов, но из-за завышенных цен в отелях турпоток снизился, и некоторые туроператоры были вынуждены на треть сократить полетные программы.

«В этой ситуации прирост российских объемов на 10-15% по сравнению с прошлым годом я считаю успехом», — сказал Каганер.

По статистике сети агентств «Магазин горящих путевок», Турция лидирует по продажам последние три месяца. Среднее число продаваемых путевок в начале осени увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с весенними показателями.

По данным Минкультуры и туризма Турции, с января по июль 2023 года из России прибыло 3,5 млн туристов – почти на 60% больше уровня 2022 года и всего на 7,2% меньше, чем в допандемийном 2019.

Горин подчеркнул, что часть этих поездок – транзитные остановки на пути в другие страны. Так, в Стамбул порядка двух третей из миллиона российских туристов в первом полугодии 2023 года прибыли с транзитными целями.