"Есть две компании, планирующие создать транспортно-логистический комплекс и на корневом берегу, и на острове (Большой Уссурийский -ИФ). Наша задача — открыть движение грузов и пассажиров, а бизнес все сделает сам. Президент одобрил наши планы еще в 2021 году", — сказал глава региона в понедельник на сессии "Острова России. Уникальные возможности развития".

Губернатор напомнил, что с 2013 года подготовлено 4 концепции развития острова, но ни одна не была реализована.

"При этом наши соседи более расторопные. На их территории острова построены объекты туристического притяжения: площади, гостиницы, рестораны, речной прогулочный флот. А мы не можем калитку открыть. Можем и откроем. Два года нужно", — уточнил Дегтярев.

Губернатор напомнил, что на Большой Уссурийский остров построено два моста: вантовой через реку Уссури с китайской стороны и консольный с российской через Амурскую протоку.

"Край в инициативном порядке запроектировал дорогу. Не хватает 4 км. Начинаем строительство весной. И по плану завершим в 2026 году. Также сооружаем на Хабаровском судостроительном заводе земснаряд, который будет участвовать в строительстве", — добавил глава региона.

Дегтярев также уточнил, что грузопоток через Большой Уссурийский остров со второго года запуска составит 1 млн тонн грузов. С российской стороны на экспорт в первую очередь пойдут грузы резидентов ТОР "Хабаровск": стройматериалы, пиломатериалы, утеплители, продукция АПК. Встречный поток — это китайские товары народного потребления, машины и механизмы.

"Второй инвестор готов развивать туризм, в том числе, в сторону эко-туризма. Мы готовы идти на встречу бизнесу, который вложится, и уже даже знаем этих людей. Но там хватит всем места, а рядом огромный город, введена в прошлом году в строй автодорога "Обход Хабаровска", международный аэропорт запускается в 2025 году", — подчеркнул Дегтярев.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории — 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров в собственности Китая с 2008 года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.