Соответствующее соглашение инвестор подписал с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в понедельник, сообщила пресс-служба корпорации.

Соглашение подписали гендиректор КРДВ Николай Запрягаев и гендиректор ООО "Восток Парк Резортс" Станислав Варнаков.

В состав парка войдут гостинично-административный комплекс, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр и непосредственно сам тематический парк с аттракционами.

Заявка о реализации проекта была одобрена на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"ГК "Мантера", развивая сеть собственных парков развлечений, несомненно, заинтересована в появлении отечественных заводов-производителей аттракционов для детей и аттракционов семейного типа", — приводит слова Варнакова пресс-служба КРДВ.

Проект будет реализован в рамках ТОР "Приморье". Запрягаев уточнил, что на сегодняшний день идет процедура передачи земельного участка ГК "Мантера", после чего инвестор приступит к разработке концепции проекта.

"Мантера", согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. Управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов — туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Мантера-групп" зарегистрировано в 2021 году в пгт. Сириус Краснодарского края. Компанию возглавляет Джамбулат Хатуов (бывший первый замминистра сельского хозяйства РФ — ИФ). Собственником 100% "Мантеры-групп" с конца 2022 года является Сергей Улитин (бывший совладелец ООО "Сочи-Парк Курорт" — ИФ).

Владельцем компании первоначально был Роман Баталов, которого называют зятем экс-министра сельского хозяйства РФ Ткачева.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Восток Парк Резортс" создано в феврале 2022 года на о. Русском во Владивостоке. 100% компании принадлежит ООО "Мантера Восток" (Владивосток), основным собственником которого выступает председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов, который, в том числе, является гендиректором и владельцем ООО "Мантера-Сибирь" (Новосибирск).

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.