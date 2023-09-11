Рейс будет выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Вылет из Минеральных Вод в 15:25, посадка в Самаре в 19:00, вылет из Самары в 20:05, посадка в Ярославле в 20:40. В обратном направлении вылет из Ярославля в 21:40, посадка в Самаре в 00:10, вылет из Самары в 01:10, посадка в Минеральных Водах в 02:50. Для каждого аэропорта указано местное время.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямых авиарейсов других компаний по маршруту Самара-Ярославль нет.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов SSJ100.