"Мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 годов. Ждем от промышленности эти самолеты, готовые к их надежной и безопасной эксплуатации", — сказал он.

Как сообщалось ранее в понедельник, "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" (АКС, входит в "Ростех") заключили на форуме ВЭФ-2023 договоры финансовой аренды (лизинга) 18 самолетов МС-21-310 и 34 SJ-100.

Первые два SJ-100 планируются к поставке в декабре 2023 года, первый МС-21, а также Ту-214 "Аэрофлот" рассчитывает получить в IV квартале 2024 года, говорил ранее Александровский.