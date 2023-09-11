Документ подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023), передал корреспондент "Интерфакса". Соглашение закрепило основные условия сделки, которые впоследствии будут отражены в договорах поставки воздушных судов.

Первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года.

В начале этого года правительство утвердило паспорта инвестпроектов по поставке авиатехники с использованием средств ФНБ на общую сумму около 270 млрд руб. Почти 50 млрд руб. предназначены для передачи в 2024-2026 гг. 21 вертолета и 18 самолетов "Авроре", в том числе восьми SJ-100 и 10 "Байкалов".