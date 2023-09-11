"Подготовка поезда безопасности к запуску вышла на финишную прямую. 15 сентября состав встанет на рельсы московского метрополитена. Его пассажиры будут проводить время в дороге с пользой: можно будет изучить советы безопасности от спасателей", — приводит слова главы МЧС РФ Александра Куренкова пресс-служба ведомства.

Поезд будет состоять из восьми вагонов, в каждом из которых будут представлены "элементарные основы безопасности". Он будет курсировать по "серой" ветке.

"Тематический состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии. По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать городской транспорт и делать поездки комфортными, быстрыми и полезными", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что данный проект реализуется МЧС РФ совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Проект "Поезд безопасности" позволит жителям и гостям столицы узнать, как правильно действовать в экстренных ситуациях и напомнить об этом своим детям. Надеюсь, что профилактическая работа подобного плана принесёт свой положительный результат, и несчастных случаев и трагедий станет меньше", — отметила председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.