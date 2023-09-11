Захоронение относятся к раннему сарматскому периоду (ориентировочно II век до н.э.).

"Предварительные результаты раскопок уже дают право говорить, что обнаружены уникальные по сохранности сарматские родственные захоронения. Центральное (первоначальное) погребение было ограблено кладоискателями вероятно в XVII -XIX веках. Два дополнительных погребения в стороне от центра кургана грабители не нашли, и эти захоронения родоплеменной знати, которые ученые называют "царскими курганами", остались нетронутыми", — говорится в сообщении.

По данным археологов, в кургане обнаружены эллинистическая серебряная посуда, бронзовые котлы, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы с железными стрелами, колчанные крючки, золотые поясные и портупейные пряжки, браслеты, бронзовое зеркало, большое количество разнообразных золотых бляшек, украшавших одежду и головные уборы, серебряная тарелка, глиняный кувшин и деревянные чаши. На эллинистической посуде виднеется греческая надпись.

"По масштабам, разнообразию и значимости данная находка уникальна для Волгоградской области. Археологи говорят, что такая удача выпадает один раз в четверть века. Обнаружение неразграбленных погребений родоплеменной знати является редкостью для территории междуречья Волги и Дона. Наличие золотых украшений и особенно эллинистической посуды делает их уникальными памятниками Волгоградской области. Исследования артефактов позволят получить новую информацию о характере взаимодействия кочевых племен раннего железного века, населявших междуречье", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что для изучения находок и дальнейшего исследования Волгоградской области глава региона поручил создать историко-археологический центр с реставрационными возможностями.

Масштабные исследования сарматских курганов начались в Волгоградской области в 50-х годах XX века. Благодаря усилиям археологов в фондах Волгоградского краеведческого музея к настоящему времени собрана уникальная в научном и художественном плане коллекция сарматских древностей.