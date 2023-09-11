С таким предложением Солодов выступил в рамках деловой программы международного форума "День Сокола" в стартовый день VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) на пленарной сессии "Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира".

"Считаю, что это нужно зафиксировать на официальном уровне, например, в декларации, в которой стороны могут заявить о том, что отказываются от приобретения птиц без подтверждения их происхождения", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки.

Солодов отметил, что на Камчатке приоритетом является сохранение природы и отдельное внимание уделяется борьбе с браконьерством. Также губернатор рассказал о работе соколиного центра, который открыт в регионе в прошлом году.

"Основным направлением работы правительства Камчатского края в этом вопросе стало открытие соколиного центра, в котором занимаются воспроизводством, реабилитацией, изучением этих диких птиц. Создание этого центра стало возможным благодаря активной позиции руководства страны и по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Инфраструктура центра основана на изучении лучших мировых практик. Сейчас в нем живет 105 птиц, отмечу, что в рекордно короткие сроки началось их воспроизводство и это говорит о том, что соколам комфортно", — сказал глава региона.

Владимир Солодов отметил, что соколиный центр должен стать в ближайшее время туристическим объектом с возможностью реконструкции соколиной охоты и воспроизводством давних традиций, связанных с этими птицами.

Гости ВЭФ также смогли увидеть обученных хищных птиц в "Доме сокола" на выставке "Улица Дальнего Востока" рядом с павильоном Камчатского края, где им рассказали об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.