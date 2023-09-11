Также генеральный директор уточнил, что сейчас у компании два новых круизных судна и 24 судна, чей возраст уже превышает 40 лет. По словам Багаутдинова, у компании есть желание весь круизный флот заместить на новый — "на одном проекте "Карелия" мы не остановимся".
"Понятно, что мы вкладываем в них (круизные суда — ИФ) деньги, поддерживаем их техническое состояние на высоком уровне, модернизируем интерьеры. Но все равно, возраст дает о себе знать, и мы будем эти 24 теплохода равномерно заменять. Сейчас есть госпрограмма по обновлению пассажирского флота и под нее выделяются целевые средства ФНБ через лизинговые компании. При таких условиях финансирования можно обновляться", — отметил Багаутдинов.
Как сообщалось, в июне текущего года ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) приступило к строительству третьего круизного лайнера проекта 00840 "Карелия" по заказу компании "Водоходъ".
Серия из трех судов строится в рамках программы по обновлению речного флота при поддержке правительства РФ.
Лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях.
Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Водоходъ" принадлежит зарегистрированному в Москве АО "Сервис Девелопмент".