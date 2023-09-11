"У нас одно судно проекта "Карелия" будет вводиться в эксплуатацию в 2025 году, еще два судна проекта — в 2026 году. И в 2025 году мы уже поймем, правильное ли это проектное решение. Если, допустим, во время эксплуатации станет ясно, что надо изменить проект, то потребуется время. Если 2025 год покажет, что "Карелия" эффективна во всех отношениях — технических, коммерческих, то как минимум по одному судну в год мы будем продолжать заказывать, 2025 год нам многое покажет", — сказал Багаутдинов, отвечая на вопрос о планах компании по заказу новых круизных судов.

Также генеральный директор уточнил, что сейчас у компании два новых круизных судна и 24 судна, чей возраст уже превышает 40 лет. По словам Багаутдинова, у компании есть желание весь круизный флот заместить на новый — "на одном проекте "Карелия" мы не остановимся".

"Понятно, что мы вкладываем в них (круизные суда — ИФ) деньги, поддерживаем их техническое состояние на высоком уровне, модернизируем интерьеры. Но все равно, возраст дает о себе знать, и мы будем эти 24 теплохода равномерно заменять. Сейчас есть госпрограмма по обновлению пассажирского флота и под нее выделяются целевые средства ФНБ через лизинговые компании. При таких условиях финансирования можно обновляться", — отметил Багаутдинов.

Как сообщалось, в июне текущего года ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) приступило к строительству третьего круизного лайнера проекта 00840 "Карелия" по заказу компании "Водоходъ".

Серия из трех судов строится в рамках программы по обновлению речного флота при поддержке правительства РФ.

Лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Водоходъ" принадлежит зарегистрированному в Москве АО "Сервис Девелопмент".