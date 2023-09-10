"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирска", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа.

"Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния", — информирует прокуратура.

Отмечается, что в результате инцидента "опасных последствий не наступило". По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс выполнялся на самолете Embraer-170.