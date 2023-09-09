Землетрясение произошло в ночь с пятницы на субботу, эпицентр находится рядом с популярным у туристов городом Марракеш, где зафиксированы серьезные разрушения.

"Источник в министерстве внутренних дел Марокко сообщил о более чем 800 жертвах и 600 пострадавших в результате подземных толчков. Марокканцы опубликовали видео, на которых видно, как некоторые здания превратились в руины. Туристы поделились кадрами эвакуации из ресторанов Марракеша", — говорится в сообщении.

Нынешнее землетрясение стало самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней, отмечает агентство.