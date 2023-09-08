Суда на подводных крыльях начнут курсировать от причала скоростного флота (проспект Обуховской обороны, 106, Невский район Петербурга) до стоянки у Эрмитажа с 9 сентября. По ходу маршрута у "Метеоров", которые будут совершать по одному рейсу утром и вечером, будет еще одна остановка — на Синопской набережной, поблизости от станции метро "Площадь Александра Невского". Планируется, что весь маршрут займет 50 минут.

"Цель — сделать это (перевозки на "Метеорах" по Неве в час-пик — ИФ) востребованным пассажирским городским транспортом. Потому что мы живем по берегам Невы, потому что это прекрасная возможность быстро добраться утром в центр, а вечером из центра, потому что это дополнительная возможность для жителей Петербурга почувствовать себя жителями Северной Венеции", — сообщила в ходе открытия маршрута директор ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Петербурга Александра Бахмутская.

"Так получилось, что "Метеоры" ночуют в Уткиной заводи (стоянка для судов в Невском районе Петербурга — ИФ), и мы каждый день утром идем до Эрмитажа порожняком. Обратно в заводь возвращаемся опять же в пиковые часы, но вечером. И мы совместно с агентством внешнего транспорта города приняли решение протестировать в этом году эту линию как пассажирскую", — прокомментировал запуск проекта генеральный директор ООО "Водоходъ" Ришат Багаутдинов.

В 2024 году в случае востребованности маршрута количество остановок планируется увеличить до восьми — они будут располагаться как на левом, так и на правом берегу Невы. Кроме того, прорабатывается вопрос и увеличения количества рейсов "Метеоров": они будут совершать два рейса в центр в утренние часы и два вечерних рейса из центра.

Бахмутская также напомнила, что в начале 2010-х годов в Петербурге действовали водные маршрутные такси — аквабусы. На линиях работали частные перевозчики, маршруты субсидировались городом. Но данный бизнес был убыточен, последняя регулярная линия закрылась в 2016 году.

Невский район расположен на юго-востоке Петербурга, является единственным районом города, который располагается на обоих берегах Невы. На 1 января 2023 года на территории района проживало более 547 тыс. человек.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.