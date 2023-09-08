"По популярным туристическим направлениям, таким как Турция, Египет, Таиланд мы не видим резких колебаний спроса. Продажи идут в обычном режиме. Также по большинству направлений стабильным остается и средний чек на поездки, исключение ОАЭ – там скоро начнется высокий сезон, а также туристы выбирают на осень более продолжительный отдых", — рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Аналогичная ситуация и в Anex.

"Курсовые изменения, конечно, влияют на спрос, но мы не видели сильного падения спроса или повальной аннуляции туров. На данный момент мы видим, что туристы психологически приняли текущий курс и все так же покупают туры", — пояснили в компании.

Как рассказали в пресс-службе туроператора Ambotis, сейчас идет постепенное снижение цен на ряд зарубежных направлений, у которых высокий сезон подходит к концу. В свою очередь, путешествия в страны Индийского океана и Азии подросли в цене на 15-20%.

"Что касается спроса, то из-за ослабления рубля обычно проседают продажи в среднем и эконом сегментах. Дорогие туры пользуются стабильным спросом, однако в этой категории сократилась глубина продаж. Если раньше она была 6-8 месяцев, то сейчас в среднем 3-4 месяца", — отметили в туркомпании.

Также в Ambotis добавили, что туристы, планирующие сэкономить на предстоящем путешествии, сокращают количество ночей в путевке. В среднем ценовом сегменте 18-20% клиентов предпочтут выбрать отель по более низкой цене.