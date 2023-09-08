В Ясной Поляне день рождения писателя празднуется по новому стилю — 9 сентября (по старому календарю — 28 августа).

"На площадке у дома писателя начнется традиционное "Слово о Толстом". К микрофону выйдут российские и зарубежные ученые-толстоведы, преподаватели и студенты Тульского государственного педагогического университета, учащиеся Яснополянского образовательного центра. Затем состоится возложение цветов к могиле Льва Николаевича в лесу Старый Заказ", — сказал собеседник агентства.

У дома писателя также состоится открытие турнира по быстрым шахматам, который проводится музеем-усадьбой "Ясная Поляна" и Федерацией шахмат России при поддержке правительства региона. Здесь же пройдет сеанс одновременной игры на 100 досках, где против юных шахматистов сыграют гроссмейстеры. В турнире примут участие 150 юных шахматистов из Тулы и районов области. Для их участников будут организованы мастер-классы гроссмейстеров.

В этот же день в культурно-выставочном комплексе "Л. Н. Т." в Музейном квартале Тулы откроется мини-выставка "Толстой. Педагог и наставник". Среди экспонатов — дореволюционные издания его педагогических статей и сочинений для детей, детские журналы начала XX века. Особое внимание будет уделено изданиям рассказов из "Азбуки" Толстого.

В дирекции музея сообщили, что в субботу вход на территорию музея-заповедника будет свободным. Также для посетителей проводятся экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских, можно также будет побывать в яснополянской теплице и посетить экскурсию "Традиции русской усадьбы".

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 300 тыс. человек.