"AZUR air с 12 по 30 сентября выполнит рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и в обратном направлении на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767 для вывоза клиентов туроператора "Интурист". Ранее полетная программа планировалась на самолетах Boeing 757. За счет использования более вместительных лайнеров емкость на этом направлении увеличится более чем на 40%", — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам обращаться к туроператору для уточнения актуального времени вылета.

"Билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, египетская авиакомпания Red Sea Airlines отменила рейсы в Москву с 8 по 17 сентября из-за поломки самолета, на котором должны были осуществляться перелеты. Путевки с перелетом рейсами перевозчика продавал туроператор "Интурист". Сейчас в Шарм-эль-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 186 должны были завершить отдых 8 сентября. Остальные должны быть перевезены еще двумя рейсами, запланированными на 12 и 15 сентября.