Фермеры получат гранты до 10 млн рублей на создание инфраструктуры для туристов.

Средства можно направить на благоустройство, закупку оборудования и инвентаря, обустройство мест для проживания туристов и другие цели.

"Грант "Агротуризм" призван помочь предпринимателям расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта своей продукции", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства республики Алана Кусраева.

Он добавил, что у Северной Осетии в этом году самое большое количество проектов, в сравнении с другими регионами, прошедших отбор на федеральный грант "Агротуризм".

Всего победителями конкурсного отбора стали 92 проекта из 48 регионов страны.