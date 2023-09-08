Фермеры получат гранты до 10 млн рублей на создание инфраструктуры для туристов.
Средства можно направить на благоустройство, закупку оборудования и инвентаря, обустройство мест для проживания туристов и другие цели.
"Грант "Агротуризм" призван помочь предпринимателям расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта своей продукции", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства республики Алана Кусраева.
Он добавил, что у Северной Осетии в этом году самое большое количество проектов, в сравнении с другими регионами, прошедших отбор на федеральный грант "Агротуризм".
Всего победителями конкурсного отбора стали 92 проекта из 48 регионов страны.