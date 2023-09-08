"Ожидается, что увеличению турпотока из этой страны будет способствовать запуск единой электронной визы, которая с 1 августа 2023 года позволяет гражданам 55 государств, включая Вьетнам, посетить Россию в туристских целях, с гостевым или деловым визитом", — говорится в сообщении.

В состав делегации вошли представители туроператоров, отелей и российской судоходной компании. Для посетителей стенда Петербурга была подготовлена программа, включая презентации туристических маршрутов и турпродуктов для разных категорий путешественников, тематические викторины и выступления петербургских музыкантов.

В Смольном отмечают, что вьетнамский рынок входит в число перспективных с точки зрения въездного туризма "прежде всего из-за дружественных отношений и взаимного культурного интереса" между народами.

"Среди прочих факторов — большая численность населения Вьетнама, динамичный экономический рост, растущее число людей с высоким социальным статусом, доходами и уровнем образования, а также интересом к международным путешествиям", — говорится в сообщении.

Выставка ITE Ho Chi Minh City 2023 (ITE HCMC) проходит в Хошимине с 7 по 9 сентября при поддержке министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама. Ежегодно собирает более 35 тыс. посетителей со всего мира.