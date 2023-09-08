"Сегодня мы утвердили детализированный план мероприятий по строительству сетей водоснабжения в чернолученско-красноярской санаторно-курортной зоне. Мы уже ведем переговоры с потенциальными подрядчиками. В октябре этого года будем выходить на торги и заключать контракт на выполнение строительно-монтажных работ", — рассказал в ходе заседания регионального кабмина министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, завершить строительство и запустить в эксплуатацию водопровод планируется в декабре 2024 года.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что поручение о строительстве дополнительного водопровода от Крутой Горки до Красноярки дал отраслевому ведомству в июле текущего года врио губернатора региона Виталий Хоценко.

На строительство водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой жителей поселков Красноярка и Чернолучье, а также объектов санаторно-курортной зоны выделят около 900 млн рублей — ранее соответствующая заявка получила положительные заключения от Минстроя и Минфина России.

"Благодаря новому водопроводу качественные коммунальные услуги получат местные жители, а также 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев Чернолучья", — подчеркивается в пресс-релизе.

В областном правительстве также отмечают, что благодаря поручению президента России о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры финансирование региональной программы на ближайшие два года превысит 2 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. поступит из Фонда развития территорий. На эти средства в районах Омской области планируют провести капремонт 48 объектов тепло- и водоснабжения, около 200 км сетей. В результате более качественные коммунальные услуги получат свыше 22 тыс. омичей.