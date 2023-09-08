"На территории Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества 29 августа произошел лесной пожар на площади 105 га, в результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 млн 860 тыс рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на восстановление 100 га соснового леса, которого лишился Геленджик во время пожара, уйдут десятилетия.

Крупный лесной пожар в Геленджике начался 29 августа, его площадь составила более 100 га. 31 августа спасатели полностью ликвидировали возгорание. В тушении огня были задействованы почти 500 человек и 89 единиц техники, а также два самолета Бе-200 и три вертолета Ми-8 МЧС России.