"На выставке "Я совсем не европеец" представлено семь полотен Наталии Гончаровой из собрания Государственного Русского музея. Это первый выставочный проект музея в регионе", — говорится в сообщении.

На церемонии открытия выставки министр культуры Татьяна Рыбкина подчеркнула, что Наталия Гончарова — выдающееся имя в европейской и мировой культуре.

"На выставке представлены работы, которые связывают Наталию Гончарову с малой родиной. Тема характера и быта русской женщины-крестьянки в творчестве художницы вдохновлена детством, которое она провела в Чернском уезде", — подчеркнула Рыбкина.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что открытие выставки — уникальное культурное событие для всех жителей Тулы.

"Выставка проводится в рамках проекта "Музейное лето", инициированного губернатором Алексеем Дюминым. Тульская область активно взаимодействует с федеральными музеями, проводит культурно-просветительские мероприятия, реализует масштабные проекты, в том числе для новых субъектов России", — сказала Гремякова.

Посетители увидят картины Наталии Гончаровой 1907-1910 годов: "Провинциальный пейзаж", "Бабы", "Натюрморт с фруктами, раскрытой книгой и горшком цветов", "Беление холста", "Подсолнухи", "Цветы и кофейник", "Деревья и изба".

Экспозиция дополнена предметами быта и одежды из фондов Тульского музея изобразительных искусств с использованием мультисенсорных приемов — ароматов, соответствующих каждому художественному полотну. Колорит эпохи передают фотографии художницы, фрагменты архивных материалов на тканях в виде принтов и т.д.

Слова "Я совсем не европеец", вынесенные в название выставки, Наталия Гончарова сказала в период своей жизни во Франции. Выставка будет работать до 25 октября.

Наталия Гончарова (1881-1962) — художник, график, сценограф, иллюстратор. Родилась и провела детство в Чернском уезде Тульской губернии. Училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Вошла в историю русского искусства как первая авангардистка.

Одним из этапов творчества Наталии Гончаровой стал неопримитивизм, соединивший народное искусство (лубок, костюм, игрушка) и иконопись. Ряд работ этого направления представлен на выставке.