"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании AZUR air, рейс ZF 902. Вылет из Шарм-эль-Шейха в аэропорт "Внуково" запланирован на 4:25 мск 9 сентября, прилет в Москву в 10:35", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Интуристе", сейчас идет формирование списков пассажиров. По последним данным, их насчитывается 180 человек. Предполагается, что все они будут вывезены на одном рейсе.

"В случае, если всем мест не хватит, часть туристов могут быть отправлены на следующем рейсе", — сообщили в компании.

В "Интуристе" уточнили, что сейчас в Шарм-эль-Шейхе продолжают отдых 485 туристов с билетами авиакомпании Red Sea Airlines. Также 9 сентября на египетский курорт из Москвы рейсом AZUR air отправится группа туристов, которые должны были вылететь 8 сентября.

Ранее в Росавиации сообщили, что Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября.

Туроператор "Интурист", который является заказчиком чартерных рейсов, предложил туристам, которые приобрели туры с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом в пятницу, полный возврат денег, перенос средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления.