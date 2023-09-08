Выступая на церемонии в Нижегородской области, президент отметил, что сегодня открывается целый ряд крупных дорожных объектов, в эксплуатацию выпускается несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяженностью более 300 км, "в результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса".

Кадры выступления президента транслирует телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин подчеркнул, что новая трасса до Арзамаса "позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами".

В свою очередь на востоке Москвы, добавил президент, в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра — это завершающий этап строительства Северного направления. Таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассу М-12 и трассу М-11 Санкт-Петербург. Это важный этап в развитии международного транспортного маршрута России, сказал он.

Кроме того, сообщил Путин, открывается южный обход Арзамаса: объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области.

Путин высказал особую признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". "Объем стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий. С этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично. Благодаря вашему профессионализму, в состав трассы вошли уникальные сооружения, прежде всего мост Оку около Мурома длиной почти 1400 метров. Это первый мост с вантовой системой, разработанный и сертифицированный целиком в России", — подчеркнул президент.

В целом, по словам Путина, сегодня делается еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, повышении связанности территорий России. "От таких качественных, современных автомагистралей, эффективных транспортных узлов зависит во многом укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге — качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности", — сказал Путин.

Он заверил, что "наши планы в сфере дорожного строительства будут расширены и реализованы в полном объеме". Он добавил, что это касается в том числе дальнейшего развития магистрали "Восток", которую предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе — до других регионов Сибири и Дальнего Востока.

Президент обратил внимание на то, что новые трассы нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом "в максимально короткие сроки, построить сопутствующую инфраструктуру".

Новый участок трассы М-12 "Восток" на маршруте "Россия" сократит время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часов. Полностью строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года

Кроме того, открытие М-12 до Арзамаса общей протяженностью 308 км позволит разгрузить дорожную сеть подмосковных городов Балашиха, Люберцы, Железнодорожный, Электросталь, отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, где сегодня наблюдаются крупные заторы движения, а также обеспечит соединение Владимира и Мурома.

Одновременно с открытием М-12 "Восток" вводится в эксплуатацию Южный обход Арзамаса (протяженность — 9,4 км), строительство которого снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, будет способствовать развитию туризма в Нижегородском и Сарово-Дивеевском кластерах.

Открытие указанных дорог окажет влияние на социально-экономическое развитие регионов, станет драйвером жилищного, коммерческого и инфраструктурного строительства. Значительно увеличится туристическая и инвестиционная привлекательность регионов, появятся новые рабочие места.

Также в итоге время в пути от Москвы до Арзамаса снизится с семи до 3,5 часов.