"На борту в формате полноцветной печати размещены надпись "Еду в Ярославль", графические изображения беседки-ротонды на Волжской набережной, театра имени Федора Волкова, памятника Ярославу Мудрому и колеса обозрения "Золотое кольцо", а также ссылка на региональный туристический портал "Визит Ярославия", — говорится в сообщении.

По мнению властей, подобная акция поможет шире презентовать туристический потенциал Ярославской области и привлечь новых туристов в регион.

Всего власти планируют запустить 10 подобных автобусов.

"Все десять брендированных автобусов, несущих на своих бортах имиджевую рекламу Ярославля, выйдут в рейсы по России и Белоруссии уже в этом месяце и будут возить туристические группы до конца года", — отмечается в пресс-релизе.