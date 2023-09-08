"Основные цели форума – обсуждение стратегии и реализация запуска отечественных проектов по созданию туристической инфраструктуры в инвестиционно-привлекательных территориях России, проектов в частном и государственно-частном партнерстве с зарубежными партнерами из стран СНГ, подписание соглашений с инвестиционными намерениями по развитию туристических территорий, в том числе связанных с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения (КСР), формирование резолюций, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов и снятие блокирующих законодательных барьеров в развитии отрасли", — сообщают организаторы.

По их данным, в форуме примут участие более тысячи инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня.

Фото: Организаторы Форума туристических территорий

В деловой программе – выступления более 150 экспертов туристической отрасли, которые обсудят существующие регуляторные барьеры, рассмотрят новые форматы по взаимодействию участников туристического рынка и поделятся профессиональным опытом. Главные деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне "Красная Поляна".

В рамках форума будет проведена торжественная церемония вручения ежегодной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS в "Казино Сочи". Награды в номинациях получат лучшие туроператоры, инвестиционные проекты, объекты горнолыжной инфраструктуры, горнолыжный регион и спортивно-развлекательный кластер.

Организаторы форума – Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).