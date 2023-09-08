"Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах", — цитирует заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова пресс-служба.

Он отметил, что в Подмосковье расположены как традиционные фермы с крупным и мелким рогатым скотом, зоофермы, так и крокодиловые, улиточные хозяйства.

Туристы могут покормить животных, пройти "трудотерапию", научиться доить корову или козу, посетить мастер-классы по изготовлению хлеба или сыра.

Как сообщалось, в 2023 году для развития подмосковного агротуризма выделено 20 млн рублей. Выделяемые средства можно направить на приобретение сельхозтехники, оборудования для приготовления пищи и увеличения объемов производства продукции, благоустройство территорий хозяйств, создание детских игровых зон или беседок.