"Постояльцам сочинских средств размещения в отеле или санатории доставляют фермерские завтраки. Это дает возможность гостям курорта попробовать вкусные и полезные продукты, задать вопросы производителю и заказать продуктовый набор в качестве сувенира", — говорится в сообщении.

Параллельно ведется разработка набора "Сочинский комплимент", доступного к заказу онлайн.

"На сегодняшний день администрацией города Сочи проводится активная работа по расширению рынков сбыта для местных производителей, на данный момент предприятиями сферы АПК и промышленности заключено 342 контракта на поставку собственной продукции с локальным рынком. Осуществляется комплексное маркетинговое сопровождение более 100 организаций, вошедших в каталог местных производителей и получивших право на использование логотипа "Выбирай сочинское", — отмечается в сообщении.

Гастрономическое направление проекта "Выбирай сочинское" уже получило положительную оценку на прошедшем недавно всероссийском гастрофестивале на курорте "Роза Хутор". Для местных производителей товаров и услуг там был выделен отдельный сектор, проведены кулинарные мастер-классы с использованием локальных продуктов.

"Флагманский проект "Выбирай сочинское" — это не просто продвижение местных товаров и услуг на рынок. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в него включены также развитие сельского хозяйства и создание новой транспортной логистики для предпринимателей, в том числе строительство агропромышленного хаба, который позволит систематизировать товарные потоки. К проекту подключились научные организации, в том числе Субтропический научный центр РАН", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы города Сочи Светлану Калинину.