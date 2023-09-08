"15:00: в очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что очереди со стороны Тамани нет.

Часом ранее в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны полуострова стояло 395 автомобилей, она постепенно росла с 12:00.

В последний раз такое скопление транспорта наблюдалось перед мостом две недели назад — в пятницу, 25 августа. Тогда в очереди скопилось почти 600 машин.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о высокой вероятности возникновения автомобильных пробок на Крымский мост со стороны полуострова в августе при отъезде туристов.