"Спрос на авиабилеты во Владивосток со стороны представителей бизнеса в период проведения Восточного экономического форума вырос по сравнению с прошлым годом на 3%. Наибольший интерес к участию в форуме проявили представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики (30%) и сотрудники финансовых и консалтинговых компаний (25%). В пять раз по отношению к прошлому году вырос спрос на участие в форуме со стороны представителей FMCG-компаний (12%)", — говорится в сообщении группы, специализирующейся на деловом туризме.

По ее данным, средняя стоимость авиабилета в одну сторону в салоне бизнес-класса выросла на 26% и составила 157 тыс. рублей, а в эконом-классе деловые путешественники в среднем платили 25 тыс. рублей, что на 46% больше, чем годом ранее. Самый дорогой авиабилет между Москвой и Владивостоком обошелся сотруднику финансовой компании в 548 тыс. рублей, он приобретен в бизнес-класс "Аэрофлота".

"В период проведения Восточного экономического форума представители бизнеса предпочитают останавливаться во Владивостоке в среднем на три ночи. Средняя стоимость номеров выросла по сравнению с прошлым годом на 46% и составила 48 тыс. рублей за ночь. Больше всего – почти на 200% по сравнению с прошлым годом – подорожали пятизвездочные отели, номера в них обходятся в среднем в 200 тыс. рублей. Средняя стоимость номера в отелях категории 3 и 4* выросла на 34% и составила 87 тыс. рублей и 11,7 тыс. рублей за ночь соответственно", — отмечают в компании.

На пятизвездочные отели пришлось 9% бронирований, на четырехзвездочные – 34%, трехзвездочные – 18%. Объекты размещения без категории, к которым в том числе относятся квартиры и апартаменты, выбрали 35% участников форума.

Самым дорогим бронированием на период ВЭФ стало проживание сотрудника добывающей и обрабатывающей компании в пятизвездочном отеле. За четыре ночи компания заплатила 1,3 млн рублей.

Восточный экономический форум, восьмой по счету, пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.