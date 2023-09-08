"Концерты музыкантов самых разных жанров и форматов пройдут на высоте 1,1 тыс. метров над уровнем моря. Точками генерации энергии и эмоций станут пять горных сцен, на которых выступят более 50 артистов", — говорится в сообщении.

На фестивале выступят мультиинструментальный ансамбль WOZHD, исполнитель BLIZKEY, группа "Меджикул", лайв-бенд Symbol. Также гостей фестиваля ожидают сеты от New Star DJ's. На Аллее флагов выступят исполнители электронной музыки, среди которых "Станция метро Горьковская", ESSAII, Kedr Livanskiy и Flaty. New Star Weekend не обойдется и без местных диджеев, райдеров и друзей фестиваля.

"После захода солнца главной площадкой фестиваля станет вертолетная площадка, переформатированная студией СЕТАП в открытую сцену", — отмечается в сообщении.

На вертолетной площадке выступят основатель лейбла System 108 Mashkov, продюсер и диджей Errortica, Easy Fresh, а также Reptiloid.

В ночной программе на сцене Escape выступят резиденты Mutabor и Arma17: Sofia Rodina, Abelle, KC, Cancelled & Gevorg Simonyan, Finetune live, Vanya, Zots, Michael Dop, Denis Korablev, HIPUSHIT.

Как сообщает пресс-служба, еще одно событие фестиваля — пеший поход Party Hike с музыкальным гидом. Вместе с командой Peak и секретным звездным проводником участники поднимутся на высоту 1,6 тыс. метров над уровнем моря. На финальной точке маршрута их ждут сеты от диджеев фестиваля.

Фестиваль New Star Weekend ежегодно объединяет творцов, художников, музыкантов и спортсменов в единое комьюнити.