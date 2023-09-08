"Гости фестиваля окунутся в атмосферу Севера и Юга, Урала, Сибири и Дальнего Востока, попробуют национальные блюда, узнают уникальные кулинарные традиции и насладятся национальными выступлениями и мастер-классами", — говорится в сообщении.

Одним из главных событий фестиваля будет регистрация нового достижения — в Нарьян-Маре, как ожидается, испекут самое большое количество пустозерских калиток с печорской рыбой.

"Пустозерские калитки — традиционное блюдо, которое готовилось 500 лет назад в первом городе за Полярным кругом. Гости смогут не только насладиться вкусом и ароматом калиток, но и стать частью истории, приняв участие в регистрации нового рекорда страны", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в этот день состоятся мастер-классы по резьбе по дереву, рисованию картин с морошкой, приготовлению пряников, блюд из оленины и дикоросов.

По информации организаторов, на гастрофестиваль съедутся участники из 12 регионов страны: Мелитополя (Запорожье), Калмыкии, Алтая, Башкирии, Татарстана, Бурятии, Сахалина, Таймыра, Пермского края, Тувы, Чукотского и Ненецкого автономного округа.