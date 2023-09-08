"Это (создание музея-заповедника — ИФ) позволит не только обеспечить физическую сохранность памятника, но создаст еще один культурно-рекреационный объект. На базе музея можно будет организовать межвузовский научно-образовательный центр, где будут проходить учебные и производственные практики по программам подготовки специалистов историков, археологов, биологов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой создания музея-заповедника на месте Елизаветовский историко-культурный комплекса выступили Южный федеральный университет (ЮФУ) и Донской государственный технический университет (ДГТУ) на совещании под председательством первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он поддержал идею создания музейного комплекса и добавил, что для этого "необходимо определить круг приоритетных задач и сформировать план работы всех заинтересованных ведомств".

Елизаветовский историко-культурный комплекс расположен в хуторе Городище Азовского района Ростовской области. Первые раскопки на территории объекта археологического наследия были проведены в 1853 году. Ежегодное исследование историко-культурного комплекса началось в 1964 году. В настоящее время научные археологические раскопки на территории объекта продолжают студенты и сотрудники ЮФУ и ДГТУ.

По сообщению пресс-службы, в археологической коллекции Ростовского областного музея краеведения насчитывается более 10 тыс. предметов из раскопок Елизаветовского городища и могильника, датированного V-III вв. до н.э. Кроме того, в фондах Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника насчитывается более 3 тыс. предметов из раскопок памятника.