"Около 400 раковин, минералов, статуэток, масок передала в музей Инга Сбродова, отец которой и занимался формированием коллекции в течение многих лет. Иван Иванович Бирюков всю свою жизнь был связан с морями и океанами. Он долгие годы работал на рыболовных судах Пионерской базы "Океанрыбфлот" Калининградского управления рыбной промышленности Минрыбхоза СССР. И все это время он собирал свою коллекцию", — сказала Говорова.

По ее словам, так получилось, что большая часть экспонатов была отобрана автором на острове Мадагаскар. В одноименной республике калининградец работал на местном предприятии с 2004 по 2020 год.

"Папа был романтиком моря. При любой возможности с маской и ластами погружался в глубину и добывал его дары — раковины, кораллы. Сам обрабатывал их. Старинные предметы обихода и быта островитян приобретал в местных лавочках", — рассказала дочь коллекционера.

Вместе с коллекций в музей передан солидный архив фотографий, сделанных в экспедициях.

Сейчас специалисты музея заняты оформлением коллекции в фонды. А после экспонаты можно будет увидеть в музейных залах, в том числе в Морском выставочном центре в Светлогорске, где размещена этнографическая коллекция "Люди моря".