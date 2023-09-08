"К нам ни одна авиакомпания (за последний год — ИФ) не обращалась за реструктуризацией своих обязательств. Долговая нагрузка у компаний находится на приемлемом уровне", — сказал Попов в интервью "Интерфаксу".

Прошлый год был сложным для отрасли, но государство оказало ей поддержку, отметил зампред.

"Российские компании научились обслуживать иностранные самолеты, здесь есть определенный прогресс. Наверное, самый важный драйвер устойчивости — это пассажиропоток. В июне он вырос на 18%, за первое полугодие — на 25%", — добавил он.

Клиентами Сбербанка среди авиакомпаний в разное время являлись "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии". Кроме того, банк является крупным кредитором аэропортов "Шереметьево" и "Внуково". По словам Попова, эти аэропорты за последние полтора года также не обращались в Сбербанк за реструктуризацией.