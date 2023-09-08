"Билеты на все поезда "Таврия" теперь вновь можно покупать за 90 суток", — говорится в сообщении.

Последним поездом, билеты на который можно было купить на глубину до 45 дней, был N7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Компания уточнила, что с 9 сентября на него также можно приобрести билеты за 90 дней.

В феврале "Гранд Сервис Экспресс" объявил о сокращении глубины продаж билетов на ряд поездов до 45 дней в связи с проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле и корректировкой расписания некоторых поездов дальнего следования с 17 мая.