"Мы получили уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх – Москва 8 сентября 2023 года по техническим причинам. Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву", — говорится в сообщении туроператора, который является заказчиком чартерных рейсов.

Как отметили в туркомпании, путешественникам, которые приобрели туры с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом в пятницу, предлагается полный возврат денег, перенос средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления.

"О последующих вылетах в рамках полетной программы в Шарм-эль-Шейх с данным авиаперевозчиком будет объявлено дополнительно, в самое ближайшее время", — добавили в "Интуристе".

Ранее в Росавиации сообщили, что Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву с 8 по 17 сентября.