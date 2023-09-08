Полеты будут выполняться по понедельникам и средам на воздушных судах Bombardier CRJ200.
Отправление из Уфы — в 12:50 по местному времени. Время в пути составит 1 час 40 минут.
В настоящее время "ЮВТ Аэро" выполняет полеты из Уфы в Усинск.
Полеты будут выполняться по понедельникам и средам на воздушных судах Bombardier CRJ200.
Отправление из Уфы — в 12:50 по местному времени. Время в пути составит 1 час 40 минут.
В настоящее время "ЮВТ Аэро" выполняет полеты из Уфы в Усинск.
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