"В Тверском императорском дворце посетители смогут посмотреть 25 графических листов Альбрехта Дюрера и живописные полотна крупнейших мастеров немецкого искусства Лукаса Кранаха Старшего (1472 -1553 гг.) и его сына Лукаса Младшего (1515 — 1586 гг.), которые в разные годы экспонировались в ГМИИ имени А.С.Пушкина и Государственном Эрмитаже", — говорится в сообщении.

Впервые в Твери можно будет посмотреть целиком цикл ксилографий "Жизнь Марии" Альбрехта Дюрера (1471-1528), который благодаря настойчивости и новаторству зарекомендовал себя как один из важнейших мастеров Высокого Возрождения. Мастер трудился над циклом 9 лет, это одно из самых известных творений Дюрера, о чем свидетельствуют многочисленные копии, созданные в разные годы различными художниками.

Помимо уникальных произведений живописи и графики, выставка позволяет погрузиться в давно ушедшую эпоху и увидеть предметы XV-XVI веков: скульптурные изображения святых Георгия и Михаила, редкую шкатулку, датированную 1548 годом, и многое другое.

Выставка "Борис Федоров. Избранное" в Мемориально-художественном музее Владимира Серова посвящена 75-летию выдающегося мастера художественного стекла, графика и живописца, Заслуженного художника России, действительного члена Российской академии художеств Бориса Владимировича Фёдорова (1948-2014).

В экспозиции можно будет увидеть работы, выполненные художником в разные периоды творчества и в разных техниках. Помимо хорошо известных и опубликованных композиций из стекла и хрусталя, зрители смогут познакомиться с произведениями графики и живописи этого мастера, часть из которых экспонируется впервые, отмечается в сообщении.