Начальная (максимальная) цена договора составляет 585,4 млн рублей (с НДС). Подвести итоги тендера аэропорт намерен 29 сентября.

Согласно техническому заданию, речь идет о строительстве некапитального быстровозводимого здания рядом с существующим терминалом внутренних авиалиний. В нем предполагается принимать прилетающих, там же будет зона выдачи багажа и зона ожидания для трансферных пассажиров.

В документации указывается, что подрядчик должен вести строительство модульного здания в соответствии с эскизным проектом. Павильон будет представлять собой отдельно стоящее одноэтажное здание. Каркас здания предполагается выполнить из стали и легких алюминиевых конструкций. Предусмотренная длина здания — 78 метров, ширина — 35 метров. Общая площадь застройки сооружения — не более 2,96 тыс. кв. метров. Построить новое здание подрядчик должен до 30 сентября 2024 года.

Как сообщалось, в феврале этого года аэропорт Иркутска заявил о намерении в 2023 году построить новое модульное здание вокзала внутренних авиалиний, которое будет принимать пассажиров прилетающих рейсов.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник на авиационном рынке, аэропорт планировал реализовать проект к лету текущего года с учетом заявленных и резко возросших объемов перевозок S7. В условиях закрытых аэропортов юга России перевозчик запустил ряд новых рейсов из региона. Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время S7 ежедневно выполняет до 20 рейсов из Иркутска.

Аэропорт Иркутска имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он расположен в городской черте. При этом власти уже более 30 лет обсуждают вопрос о выносе авиаузла за пределы города.

Параллельно также обсуждался и вопрос строительства нового международного терминала взамен действующего, который морально и технически устарел.

В частности, в 2017 году один из потенциальных инвесторов иркутского аэропорта, "Базовый элемент", предлагал построить новый объединенный терминал площадью не менее 35 тыс. кв. метров со стороны Байкальского тракта, вдоль которого вытянут аэродром иркутского аэропорта.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек. По этого года аэропорт рассчитывает на пассажиропоток в 3 млн человек.