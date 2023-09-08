"Реставрация монументальной стелы-панно "Радость труда" завершена! Конечно, все, кто был на открытии, обратили внимание, что не в полной мере завершено благоустройство. Но мы очень хотели именно сейчас, в последние солнечные дни показать, как все получилось", — написал глава города в своем телеграм-канал.

По его словам, также благоустроят прилегающую к стеле территорию.

"Думаю, что в течение десяти дней мы с этим справимся", — добавил Ренц.

Мозаичная стела-панно "Радость труда" располагается в Автозаводском районе Тольятти. Длина стелы составляет 100 метров, высота — 5 метров, ширина — 3 метра.

Проектирование панно началось в 1970-х годах, а торжественное открытие состоялось 1981 году.

С четырех сторон стелы изображены различные сюжеты и достижения советского народа. Автором панно является художник-монументалист Юрий Королев, который в 1980-1992 годах также возглавлял Государственную Третьяковскую галерею.

В последние годы стела и территория вокруг находились в запустении, часть мозаики — порядка 200 кв.м — оказалась утеряна, но благодаря специалистам Центра мозаики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) фрагменту удалось восстановить.

Сообщалось, что с инициативой о восстановлении панно в память о создателях города выступил ректор ТГУ Михаил Криштал. Реставрацию провели специалисты Центра мозаики ТГУ. На эти цели в городском бюджете было предусмотрено 39,4 млн рублей.

Мозаичная стела-панно должна составить единое прогулочное пространство вместе со сквером 50-летия "АвтоВАЗа", парком Победы, Итальянским сквером со скульптурной композицией в честь Пальмиро Тольятти и обновленной набережной Автозаводского района.