С сентября по ноябрь в афише фестиваля, который пройдет в Александринском театре, — спектакли из Армении, Сербии, Чеченской республики, собственные премьеры театра и программа "К юбилею служения Александринской сцене В. В. Фокина", ровно 20 лет назад, в августе 2003 года, представленного труппе в статусе художественного руководителя.

Помимо спектаклей, в программу фестиваля включены творческие встречи, мастер-классы, образовательные программы.

8, 9, 10 сентября программу фестиваля открывает спектакль Валерия Фокина "Один восемь восемь один". Также в цикле, посвященном юбилею служения Фокина Александринскому театру, будут показаны еще два спектакля мастера: 16 и 17 сентября на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда — спектакль по тексту Кирилла Фокина "Честная женщина", 8 октября на Основной сцене Александринского театра — "Рождение Сталина".

18 и 19 сентября Национальный театр в Белграде (Сербия) на Основной сцене Александринского театра спектакль "Война и мир" по роману Толстого представит режиссер Борис Лиешевич.

Чеченский драматический театр им.Ханпаши Нурадилова привозит два спектакля. 25 сентября на Основной сцене будет показан спектакль Романа Мархолиа "Отелло" по трагедии Шекспира. 26 сентября на Новой сцене — "В горы за тобой", спектакль художественного руководителя театра Хавы Ахмадовой.

Национальный драматический театр им.Габриэла Сундукяна (Ереван, Армения) 30 сентября продемонстрирует на Новой сцене спектакль "Декамерон" по новеллам Боккаччо, режиссер — Лили Элбакян, а 28 сентября на Основной сцене — спектакль по роману Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", режиссер — Армен Элбакян.

30 сентября на Основной сцене Организационный комитет Года Расула Газматова проведет музыкально-театрализованное представление "Родники Расула Гамзатова" с участием ансамбля "Лезгинка", ансамбля песни и танца "Дагестан", мужского хора "Чарода" и других коллективов.

В программу фестиваля вошли также премьеры спектаклей молодых режиссеров, выпущенные в Александринском театре в финале 267-го сезона. Спектакль Антона Оконешникова "Руслан и Людмила" по поэме Пушкина будет показан 14 октября на Основной сцене. Спектакль Елены Павловой по мотивам пьесы Чехова "Чайка" — 13, 14 октября на Новой сцене.

Завершает основную программу фестиваля премьера спектакля Константина Богомолова "Мать" по одноименному произведению Максима Горького. Показы пройдут 4, 5 и 6 ноября на основной сцене театра.