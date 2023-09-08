"13 сентября Иркутск станет местом притяжения, местом встречи более 1 тыс. музыкантов из разных регионов нашей страны. Это духовые оркестры, духовые ансамбли, исполнители на духовых инструментах", — сказала Каплина.

Мероприятия фестиваля-конкурса пройдут на разных площадках города, в том числе под открытым небом на площади графа Сперанского.

Событие включает конкурс профессионального мастерства, творческую лабораторию и фестивальную программу.

Заместитель директора Иркутского областного Дома народного творчества, являющегося организатором фестиваля-конкурса, Татьяна Ше отметила, что в этом году фестивальная программа расширена.

"В этом году гостями фестиваля стали военные оркестры. Их в этом году у нас будет семь. Будут представители из Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областей, Хабаровского, Приморского краев", — сказала Ше, добавив, что выступят также военные оркестры из Иркутской области.

Фестиваль-конкурс проходит в два этапа. Первый из них — отборочный в заочном формате — прошли 518 участников из 13 регионов: Якутии, Хакасии, Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Сахалинской и Курганской областей. Всего заявки поступили от 866 участников из 18 регионов.

Конкурсанты выступят по направлениям: сольное инструментальное исполнительство, оркестровое исполнительство и ансамблевое инструментальное исполнительство.

По итогам конкурсных прослушиваний, помимо лауреатов I, II и III степеней, определяется гран-при фестиваля, его обладатель получает денежное вознаграждение.

"Байкальские духовые Ассамблеи" проходят при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры региона и в этом году — Президентского фонда культурных инициатив. Сумма гранта составила 8 млн рублей.