"В субботу на центральной площади города состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра, солистов Приморской краевой филармонии и российского музыканта Петра Дранги", — говорится в сообщении.

В этот же вечер от здания краевого театра молодежи стартует красочное шествие — Приморский театральный променад. Участники пройдут до набережной Спортивной гавани, где состоятся файер-шоу и концерт-спектакль.

В воскресенье на Приморской сцене Мариинского театра прозвучит симфония N1 "Космос" для искусственного интеллекта композитора и дирижера Петра Дранги в исполнении большого симфонического оркестра при участии солистов из Китая. В понедельник на этой же сцене выступят пианист-виртуоз Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

В Приморской государственной картинной галерее будут работать выставки "Энергия цвета. Архетипы авангарда", на которой будут представлены произведения из коллекций Третьяковской галереи, Приморской картинной галереи, Дальневосточного художественного музея, "Святая Екатерина" Карло Дольчи из собрания Государственного Эрмитажа". Также будет открыта выставка "Китай в творчестве художников русского зарубежья. Из коллекции Сергея и Ирины Беляевых".

В историческом парке "Россия — Моя история ежедневно будут работать выставки мультимедийных проектов "Невельской: плоды воображения" и "Арсеньев. Открывая Приморье".

На видовой площадке Нагорного парка с 10 по 13 сентября вечером пройдут "Джазовые вечера".

Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева подготовил выставочный проект "Муравьев-Амурский. Быть губернатором", приуроченный к 165-летию со дня подписания Айгунского договора, закрепившего за Россией новые земли, и 85-летию образования Приморского края.

Выставка "Покорители морей и дары океанов в памятниках музеев Московского Кремля" расскажет об истории российского мореплавания. Посетители увидят увидят военно-морское оружие, медали, флотоводческие ордена и мемориальные ювелирные произведения. В экспозиции представят яйцо работы Карла Фаберже.

Лекции, дискуссии и показ фильма состоятся в общественном пространстве Третьяковской галереи.