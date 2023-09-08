Как сообщает пресс-служба музея, она приурочено к 100-летию со дня рождения художника.

Часть экспонируемых работ посвящена роману "Преступление и наказание". На сохранившихся эскизах можно проследить скрытую от посторонних глаз работу художника над иллюстрациями к роману. Первоначальные изображения героев в линогравюре — процентщицы Алены Ивановны, Раскольникова, Сони — двухмерны, "очищены" от бытовых деталей, среды, антуража, города. Художник использует минимум изобразительных средств.

"Возвратившись к роману спустя четверть века, в совершенстве овладев резцовой гравюрой, Богдеско изменяет пластику образов, она становится живописной, в иллюстрации вводятся бытовые детали и элементы петербургского пейзажа, неразрывно связанного с прозой писателя", — говорится в сообщении.

На выставке представлены работы Богдеско и к произведениям Гоголя и Мигеля де Сервантеса, работы художника взяты из коллекций Кирилла Авелева, Виталия Третьякова и Музея Достоевского.