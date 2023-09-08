"До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости форума. 14-17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья", — говорится в сообщении.

Для посещения выставки следует пройти регистрацию на сайте, а также выбрать время визита.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, которого процитировали в сообщении, отметил, что это уже восьмой Восточный экономический форум и восьмая выставка "Улица Дальнего Востока".

По его словам, каждый год на выставке демонстрируются технологичные проекты, перспективные разработки, потенциал и колорит каждого региона.

"В этом году на полях форума мы подведем итоги десяти лет совместной работы по развитию макрорегиона", — добавил Трутнев.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть, какими будут в будущем дальневосточные города Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и многие другие через 5-10 лет.

Полпред напомнил, что на ВЭФ в 2022 году президент РФ Владимир Путин принял решение о реновации дальневосточных городов. Работа по подготовке мастер-планов шла в течение года.

Со своей стороны советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба Росконгресса, заявил, что в этом году на выставке будет уделено отдельно внимание теме охраны окружающей среды.

Так, впервые на "Улице Дальнего Востока" появится "Дом сокола", в котором гости смогут увидеть живых особей редких видов птиц.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.